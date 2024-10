Giornata elettorale interamente dedicata alla Sardegna domani, mercoledì 7 settembre, per il segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

Il leader dem arriverà a Cagliari in mattinata e alle 11:15 si terrà una conferenza stampa nella sede del Pd in Via Emilia, dove Letta illustrerà i temi principali della campagna elettorale e il programma della lista Italia democratica e progressista, insieme ai candidati nei collegi plurinominali e uninominali della Sardegna e alla presenza dei rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici che hanno costituito la lista.

Sempre nella sede regionale del Pd si terranno gli incontri di Letta per un confronto sulle principali vertenze che incidono sul tessuto economico e sociale sardo: alle 12, con le forze economiche e i rappresentanti datoriali, alle 14 con i sindacati confederali e alle 15 con il gruppo consiliare Pd.

Alle 16, presso lo Spazio Search di Largo Carlo Felice, Letta incontrerà i sindaci e gli amministratori, per terminare gli appuntamenti cagliaritani alle 17.30 con un comizio in Piazza del Carmine.

Poi il viaggio verso Sassari, dove alle 20.30 Letta è atteso al Teatro Verdi per un'iniziativa pubblica.