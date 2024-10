Sono 27 i comuni sardi che il prossimo 8 e 9 giugno (stessa data fissata per le elezioni Europee) andranno al voto per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

Sono chiamati alle urne gli elettori di Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato, Sinnai, Sorso, Bosa, Castelsardo, San Gavino Monreale, Serrenti, Villagrande Strisaili, Villanova Monteleone, Guasila, Sarule, Golfo Aranci, Samatzai, Sant’Anna Arresi, Calasetta, Ortueri, Putifigari, Genoni, Magomadas, Esterzili, Illorai, Onanì, Sorradile e Sini.

L’eventuale ballottaggio (se nessuno dei candidati ha preso il 50% più uno) nei Comuni con più di 15mila abitanti è fissato per il 23 e il 24 giugno.

ORARI: Le operazioni di voto si terrano in contemporanea alle Elezioni Europee: sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23. L'apertura delle urne e lo scrutinio avrà inizio lunedì 10 giugno dalle ore 14, in quanto prima verranno scrutinate le schede delle Europee.

COME SI VOTA

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15MILA ABITANTI

L’elettore può votare:

- per una delle liste, tracciando una X sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;

- per un candidato a sindaco, tracciando una X sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;

- per un candidato a sindaco, tracciando una X sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;

- per un candidato a sindaco, tracciando una X sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”).

PREFERENZE CANDIDATO CONSIGLIERE - L’elettore potrà altresì manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendo, nelle apposite righe stampate sotto ogni contrassegno di lista, i nominativi (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, dove occorra, data e luogo di nascita) dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, avendo però presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15MILA ABITANTI

L’elettore può votare:

- per una delle liste, tracciando una X sul relativo contrassegno;

- per un candidato a sindaco, tracciando una X sul relativo nominativo;

- per un candidato a sindaco, tracciando una X sul relativo nominativo, e per la lista collegata, tracciando un segno anche sul relativo contrassegno.

In tutti i già menzionati casi, il voto si intenderà attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata.

PREFERENZE CANDIDATO CONSIGLIERE - L’elettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o non più di due voti di preferenza, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, dove occorra, data e luogo di nascita, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, avendo però presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.