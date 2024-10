Toni Iwobi, 62enne, di origini nigeriane, arrivato in Italia a 22 anni con un permesso di soggiorno per studio, è il primo senatore nero della storia della Repubblica. E’ stato eletto nel collegio di Bergamo, dove era candidato con la Lega al terzo posto del listino plurinominale.Residente a Spirano in provincia di Bergamo, milita nel partito da oltre venticinque anni. E’ responsabile immigrazione della Lega.

“Amici, è con grande emozione che vi comunico che sono stato eletto Senatore della Repubblica – scrive Iwobi su Facebook -. Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega, sta per iniziare un'altra grande avventura! I miei ringraziamenti vanno a Matteo Salvini, un grande leader che ha portato la Lega a diventare la prima forza di centrodestra del Paese! Devo ringraziare poi il mio segretario nazionale Paolo Grimoldi, il mio ormai ex segretario provinciale e nuovo deputato Daniele Belotti, tutta la squadra del dipartimento per il lavoro svolto in questi anni, i militanti della grande Lega e tutti gli amici di Facebook per il loro sostegno. Non posso dimenticare poi la mia famiglia, senza di loro non sarei arrivato fino a qui oggi, perché non hanno mai smesso di supportarmi e di starmi vicino! Grazie, grazie, grazie! Io sono pronto, amici!”