Emmanuel Macron è stato rieletto all'Eliseo con il 58,2% dei voti, secondo un exit poll della tv pubblica France 2. Marine Le Pen è al 41,8%.

Il presidente uscente è stato rieletto anche secondo gli altri exit poll, che oscillano fino a un minimo del 57,6%. A 44 anni è il nono presidente della Quinta Repubblica, il primo rieletto dopo Jacques Chirac, che nel 2002 sconfisse al ballottaggio il padre di Marine Le Pen, Jean-Marie, fondatore del Front National.

Folla in festa ai piedi della Tour Eiffel, dove l'inno alla Gioia di Beethoven ha accolto l'arrivo di Emmanuel Macron, mano nella mano assieme alla moglie Brigitte.

Il presidente ha promesso "una nuova era" in Francia che non sarà "il proseguimento dei 5 anni che si chiudono". "Nessuno sarà lasciato indietro, dovremo rispondere alla rabbia del Paese", ha promesso, affermando di sperare che si possa "vivere più felici in Francia". Macron ha auspicato anche "l'invenzione collettiva di un nuovo metodo per 5 anni migliori al servizio del nostro Paese, dei nostri giovani".