È Gabriella Greco la candidata sarda per Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione isole in programma per domenica 26 Maggio.

Nata ad Arborea e residente a Oristano, l’avvocato cassazionista si presenterà nella compagine che vedrà capolista il presidente Silvio Berlusconi e il parlamentare sardo uscente Salvatore Cicu.

Titolare dello Studio Legale Greco con sede in Oristano, la Greco è dirigente Provinciale dell'Associazione Nazionale Forense (sede di Oristano), delegata A.N.F. nel Consiglio Regionale Confprofessioni Sardegna, responsabile regionale della Formazione Confprofessioni e componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Oristano.

Dal2014 al 2018 è stata Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina della Sardegna mentre nella legislatura 2009-2014 è stata Consigliera Regionale della Sardegna come rappresentate del Popolo della Libertà prima e di Forza Italia poi. È stata anche prima firmataria di diverse proposte di legge tra cui quella relativa alla prevenzione e contrasto alla violenza di genere, approvata. Sempre sensibile alle problematiche della famiglia e dei minori ha voluto e fatto realizzare un'aula protetta presso il Tribunale di Oristano per I ‘ascolto dei minori abusati.