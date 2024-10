I seggi al momento assegnati alla Camera vedono il Movimento 5 stelle, primo partito grazie al 32,66% delle preferenze, con 221 seggi (133 assegnati con il metodo proporzionale e 88 con il meccanismo uninominale). Il centro destra ha conquistato 260 seggi (Lega 73, Forza Italia 59 e Fratelli d'Italia 19), il centrosinistra 112 e liberi e uguali 12.

In particolare il Pd, con il sistema proporzionale ottiene 86 seggi e salva chi è stato sconfitto nelle sfide dei collegi uninominali. Tra i “salvati” dunque, come riporta La Repubblica i ministri Minniti e Franceschini e il presidente del partito Matteo Orfini. Ma non solo. Gli ultimi 14 seggi finora assegnati col proporzionale finiscono a Leu, che non ha vittorie nell'uninominale, ma recupera in questo modo tra gli altri Laura Boldrini e Pier Luigi Bersani, battuti nelle sfide secche dei collegi.