La lunga notte in cui la direzione nazionale del Pd, senza i voti della minoranza, ha partorito le liste per il voto del 4 marzo, dopo numerosi rinvii, consegna alla Sardegna un quadro in linea con le indiscrezioni dei giorni scorsi.

I posti piu' ambiti, in base alle maggiori probabilità di elezione, vanno al segretario regionale, il senatore uscente Giuseppe Luigi Cucca, capolista per il plurinominale al Senato (davanti alla deputata uscente oristanese Caterina pes, Antonio Ecca e l'ex M5S Paola Pinna), al consigliere regionale renziano Gavino Manca (Camera, proporzionale, collegio Nord) e alla deputata uscente Romina Mura, sindaca di Sadali, davanti al collega Francesco Sanna.

Completano le candidature per il proporzionale alla Camera: al Nord la deputata uscente Giovanna Sanna, seguita dal sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini e da Silvana Russel; al Sud il terzo e quarto posto sono occupati dalla consigliera comunale di Cagliari Rosanna Mura e da Lino Zedda.

Sempre per la Camera, ma per l'uninominale, il partito ha indicato il senatore uscente di Campo progressista Sardegna Luciano Uras (Cagliari), Romina Mura (Cagliari-Sulcis), i consiglieri regionali Antonio Solinas (Oristano) e Franco Sabatini (Nuoro), presidenti, rispettivamente della Quarta commissione (Governo del territorio) e Terza (Bilancio), Ninni Chessa (Olbia) e il senatore uscente Silvio Lai (Sassari).

Per l'uninominale al Senato il Pd schiera al Nord il consigliere regionale Luigi Lotto (presidente della Quinta commissione, Attivita' produttive), l'uscente Ignazio Angioni (Centro) e la sindaca di Pula Carla Medau (Sud).