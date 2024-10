Il 4 e 5 Luigi Di Maio sarà in Sardegna. Cinque le tappe in programma. Si inizia domenica, alle 9, al mercato Sant'Elia di Cagliari, per poi proseguire alle 11 a Carbonia, nel palazzetto dello sport. La giornata del candidato premier continuerà a Nuoro, dove alle 17:30 sarà atteso nei locali dell'Ex-Me a Nuoro.

Lunedì, invece, Di Maio sarà a Sassari, alle 11:30, nella sala congressi del cinema Moderno e chiuderà alle 17:30 al Blue Marine di Olbia.

Ma non è finita qui, perché il sindaco di Assemini Mario Puddu ha annunciato il ritorno in Sardegna di Di Maio il 23 febbraio.

A fine febbraio è confermato anche l’arrivo di Alessandro di Battista: il 24 febbraio sarà alle 11 a Iglesias e alle 17 a Oliena.