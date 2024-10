"Questi vengono qui, a Napoli, in Campania, al Sud, a dirci che vogliono abolire il reddito di cittadinanza”, ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, nel quartiere napoletano di Chiaiano, mostrando alle telecamere il titolo di prima pagina dell'intervista del Mattino a Giorgia Meloni: "il Reddito va abolito".

“Abolire il reddito di cittadinanza in questo momento – sottolinea Di Maio - significa costruire i presupposti per ulteriori tensioni sociali, per creare altre tensioni sociali nel Sud e soprattutto significa ledere la dignità di un intero territorio. E allora, io lo dico chiaramente: l'unico voto utile per salvare il reddito di cittadinanza è votare per Impegno Civico. Votare per Conte significa dare un voto alla Meloni, perché è un voto non utile per battere la Meloni e salvare il reddito di cittadinanza".

Secondo Di Maio "la Meloni dice che il reddito di cittadinanza va abolito. È inutile che ritratti perchè sta perdendo tutti i voti al Sud. Le persone stanno capendo che la destra si prepara a togliere tutte le risorse al Sud un po' per dare un contentino a Salvini, un po' per dare un contentino alla Meloni però poi alla fine a rimetterci è la povera gente".

"Se io fossi qualsiasi cittadino del Sud sarei estremamente preoccupato – ha precisato il leader di Impegno Civico -. Qui c'è Salvini che vuole portare un ministero a Milano, vogliono fare l'autonomia differenziata che lascia le risorse al Nord, vogliono rinegoziare il Pnrr che significa prendere una parte dei 230 miliardi e lasciarli al Nord, in più stanno bloccando i fondi di sviluppo e coesione".