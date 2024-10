Qualcuno ha riferito di essere pronto a fare le valige, hanno annunciato una “resistenza” via social e si sono fatti vedere disperati nelle storie su Instagram per la schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni.

Sono vip e influencer, artisti e cantanti, tra cui il frontman dei Maneskin, Damiano, che ha espresso la propria delusione per l’elezione di Giorgia Meloni con una frase “Today is a sad day for my country“, “Oggi è un giorno triste per la mia nazione”, in una storia su Istagram. Lo riporta il giornalista Alessandro Della Guglia nella testata Il Primato nazionale.

Anche la cantante Francesca Michielin ha espresso il suo malcontento su Twitter dicendo che per lei “oggi inizia la resistenza”.

Chiara Ferragni non ha, per ora, proferito parola sui social da quando sono stati resi pubblici i risultati delle elezioni, mentre prima ha sempre fatto capire le sue preferenze parlando di diritti umani e invitando i giovani ad andare a votare “per non tornare indietro di decenni”.

Saviano ha commentato sui propri canali social: “Questa è l’Italia che ci aspetta. Stanno già stilando una prima lista nera di nemici della patria, alla faccia di chi diceva che il fascismo è un’altra cosa”.

“Ad ottobre indietro di un’ora, da oggi indietro di un secolo” ha scritto l’attrice Kasia Smuntiak, mentre Luciana Litizzetto su Instagram ha espresso la propria opinione così: “Indecisi se fare il cambio di stagione o il cambio di nazione”.