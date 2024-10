Franco Solinas, 42 anni, già assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco della precedente giunta, è il nuovo sindaco di Galtellì.

Nel comune della Baronia di circa 2.300 abitanti è stato infatti raggiunto il quorum del 40%.

Solinas, unico candidato con la lista “Uniti per Galte", prende il posto di Giovanni Santo Porcu, primo cittadino dal 2013 (rieletto nel 2018).

Quest’ultimo ha voluto ringraziare la comunità con una lettera scritta a penna la cui foto è stata pubblicata sui social:

“Vi sarò sempre riconoscente della grande opportunità che mi avete dato. Valeva la pena viverlo, ho cercato di farlo nel migliore dei modi. Non c’è compenso, ne guadagno, quanto l’amore di avervi servito da sindaco. Spero siate fieri di me, come io di voi. Grazie Galtellì”.