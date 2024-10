Ornella Piras, assessore uscente allo Sviluppo economico, Attività produttive, Politiche del Lavoro, SUAP, Commercio e rapporti con i quartieri Pietraia, Lido, Maria Pia, è la donna più votata delle elezioni amministrative 2019. Candidata della coalizione di centrosinistra con la lista "Alghero con Mario Bruno" ha ottenuto 693 voti.

Al secondo posto spiccano i 642 voti di Maria Grazia Salaris, della coalizione di centrodestra con la lista "Noi con Alghero".

Seguono Gabriella Esposito con 548 (lista “Alghero con Mario Bruno”), Giuseppina Rita Piccone con 377 voti (“Sinistra in Comune”), Tatiana Argiolas con 347 (Forza Italia), Monica Pulina 326 (Lega) e Alma Cardi 350 (Pd).

Delle sette non entrano in Consiglio comunale Piccone e Cardi.

Ce l'ha fatta, invece, anche Antonina Ansini, dell'Udc (263 voti).

Il Consiglio comunale sarà composto da 25 componenti: 16 della maggioranza di centrodestra, compreso il sindaco Mario Conoci, e 9 alla minoranza.

Maggioranza: Nunzio Camerada, Tatiana Argiolas, Gianni Spano e Peppinetto Musu di Forza Italia, Monica Pulina, Giovsnni Monti e Leonardo Polo della Lega, Marco Di Gangi di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Salaris, Emiliano Piras e Maurizio Pirisi di Noi per Alghero, Alberto Bamonti dei Riformatori, Lelle Salvatore e Nina Ansini dell’Udc, Roberto Trova per il Psd'Az.

Opposizione: Mario Bruno, sindaco uscente, candidato della coalizione del centrosinistra, Roberto Ferrara (candidato a sindaco) e Graziano Porcu del Movimento 5 stelle, Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Ornella Piras, Beniamino Pirisi della lista "Per Alghero", Beniamino Pirisi del Pd e Valdo Di Nolfo per Sinistra in Comune.