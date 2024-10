“Il centro-sinistra non sia ipocrita. Vogliamo risparmiare? C’è un’altra soluzione, che evidentemente spaventa la maggioranza di Pigliaru: anticipare le regionali per votare insieme alle supplettive del collegio della Camera di Cagliari”.

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.

“Il fatto che non venga presa in considerazione da chi si improvvisa alfiere del risparmio rivela il timore di avere poco tempo per far dimenticare i cinque anni di Pigliaru, Arru, Paci e assessori ai trasporti vari per nascondere la solita nomenclatura sinistra dietro i manifesti del sindaco di Cagliari. Ma non si può pensare che i cittadini paghino a caro prezzo prima le buffonate grilline, con un candidato dimesso per nascondere gli accordi ridicoli con Di Maio e i vertici regionali del movimento cinque-stelle, e poi i tentennamenti del potenziale candidato del centro-sinistra. Facciano uscire Pigliaru per qualche minuto dallo scaffale in cui lo hanno archiviato, gli facciano firmare gli atti e, se veramente hanno a cuore il risparmio dei soldi dei cittadini, andiamo quanto prima al voto”.