“Ci aspettano mesi difficili e incombe il problema di decine di migliaia di lavoratori che perderanno la cassa integrazione: dobbiamo essere pronti con un programma di sostegno socio-economico per loro e per il sistema delle imprese. Non abbiamo un minuto da perdere e già domani mattina siamo impegnati in due prime riunioni: una con i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, l'altra con le organizzazioni agricole per cominciare a lavorare all'impostazione del nuovo programma di sviluppo rurale”.

È il commento post risultati di Vincenzo De Luca, riconfermato alla guida della Regione Campania. Lo spoglio non è ancora terminato, sono state scrutinate 5827 sezioni su 5710.

De Luca conquista il 69,49%. Il rivale del centrodestra invece, Stefano Caldoro, ha ottenuto solamente il 17,98%.

“Il mio ringraziamento – ha detto De Luca - va alle forze politiche che mi hanno sostenuto e ai cittadini di Napoli e della Campania. Questo dato non può essere letto come schieramenti di sinistra e di destra. La mia candidatura è stata sostenuta da tante forze differenti, che si sono riconosciute in un programma di governo e nel lavoro fatto in questi anni. Questo risultato esprime l'orgoglio di Napoli e della Campania per la riconquistata dignità nazionale ed internazionale. Possiamo camminare a testa alta. Questo risultato è frutto della condivisione di un programma che guarda al futuro, soprattutto sul lavoro, per i giovani di Napoli e della Campania. Questo è il nostro obiettivo centrale, oltre che quello di migliorare gli standard e proseguire nel rinnovamento della sanità”.

Le liste che hanno sostenuto De Luca sono state: Partito Democratico, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Centro Democratico, +Campania in Europa, Europa Verde-Demos, De Luca Presidente, Campania Libera, Fare Democratico-Popolari, Democratici e Progressisti, Davvero Sostenibilità e Diritti-Partito Animalista, Lega per l’Italia-PRI, Liberaldemocratici e Moderati, Noi Campani, Per le Persone e la Comunità.