L'associazione Coordinamento3- Donne di Sardegna lancia un forte appello per promuovere l'elezione di un maggior numero di donne nelle amministrative di domenica 10 giugno.

"E' infatti una grande occasione per un proficuo utilizzo della norma sulla doppia preferenza di genere nei comuni oltre i 5.000 abitanti (7 su 38) introdotta con la L. 215/2012 per riequilibrare la presenza di ambo i sessi nelle istituzioni locali", afferma la stessa associazione.

"Le amministrative sarde dello scorso anno - sottolineano ancora - in cui è stata applicata per la prima volta, l'hanno dimostrato pienamente, portando più donne nei Consigli e nelle Giunte comunali, anche per un positivo effetto di 'trascinamento' nei comuni più piccoli. Senza una paritaria presenza di donne nei luoghi di governo, a partire dalle amministrazioni locali, la democrazia non può definirsi tale, in quanto priva della intelligenza e sensibilità della meta' del corpo elettorale".

Coordinamento3-Donne di Sardegna rivolge inoltre un invito diretto alle elettrici dei Comuni interessati affinché partecipino convintamente al voto, per essere protagoniste della politica locale al pari degli uomini, per incidere nelle scelte che riguardano l'intera comunità, per contribuire tutti insieme a progettare un futuro di speranza per le famiglie sarde. Occorre infatti invertire il pericoloso trend dell'assenteismo elettorale, in cui una quota rilevante riguarda il voto attivo femminile, quasi una forma inconsapevole di rinuncia al primo e fondamentale diritto di cittadinanza, che ci tiene distanti dai luoghi del potere maggiormente rappresentativi.

Donne e rivoluzione nella pubblica amministrazione, nell'economia, nella società: "un binomio che la politica sarda ha iniziato ad assaporare di recente - conclude l'associazione Coordinamento3- Donne di Sardegna - e che ha portato alla recentissima approvazione della norma sulla doppia preferenza di genere per le elezioni regionali, e di cui il voto di domenica prossima può rappresentare una importante anticipazione.I cambiamenti epocali hanno sempre visto le donne in prima linea. Il 10 giugno e' un buon momento per partecipare unite con le donne, per le donne".