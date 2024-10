Il 2 giugno, alle ore 17, Giorgia Meloni sarà a Oristano, in Piazza Corrias, per un comizio al fianco del candidato sindaco Andrea Lutzu e ai candidati e sostenitori non solo di Fratelli d'Italia ma di tutta la coalizione “Nuova Oristano”.

“Avevamo previsto la visita del presidente di Fratelli d’Italia anche a Selargius per sostenere i nostri candidati e il candidato Sindaco Gigi Concu – ha spiegato il portavoce regionale Fdi-An, Salvatore Deidda, ma da tempo non abbiamo trovato i biglietti aerei disponibili da Roma verso Cagliari. Abbiamo provato anche verso Alghero e Olbia, ma nessuna disponibilità. Ancora una volta c'è stata la dimostrazione di come non solo i sardi ma tutti gli italiani siano discriminati da questo sistema dei trasporti vergognoso".