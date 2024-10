"Sono pronto a governare la nostra Selargius per altri cinque anni, con onestà, trasparenza e impegno come ho sempre fatto". Così su Facebook il primo cittadino uscente di Selargius Gigi Concu, che suona la carica in vista delle elezioni amministrative in programma in primavera. L'ingegnere 54enne è alla guida della città dopo la vittoria al ballottaggio nel 2017.

Dalla sua parte, oltre a tutti i partiti dell’allora coalizione (Forza Italia, Riformatori, Sardegna20Venti, Udc e Fratelli d’Italia), anche due liste civiche (Sardegna Forte e la civica guidata dal consigliere regionale Roberto Caredda). "Segno evidente che, a dispetto delle chiacchiere da bar di chi non ha altri argomenti, la maggioranza è solida, compatta e pronta a proseguire con il grande lavoro fatto in questi cinque anni", assicura Concu.

"Tutto ovviamente dimostrabile - aggiunge il sindaco uscente - perché sebbene qualche esponente politico locale tenti da mesi di far passare messaggi sbagliati giocando nei social, a conferma del nostro impegno ci sono i fatti. E quelli direi che sono insindacabili. Poi capisco che tutti i traguardi raggiunti dalla comunità possano infastidire chi è contro per ideologia o quant’altro, ma ci sono, e parlano da soli".

"Le critiche, se costruttive, sono assolutamente ben accette, dispiace purtroppo che chi oggi ci accusa di aver fatto solo ordinaria amministrazione, in questi cinque anni si sia limitato a fare da intermediario raccogliendo il malcontento di alcuni su Facebook e portandolo in consiglio, cavalcando facili battaglie in sella a cavalli, ahimè, zoppi. Ecco, mi dispiace, perché il tempo sprecato per elemosinare consensi nei social lo avrebbero potuto impiegare più costruttivamente e seriamente, facendo proposte loro, trovando soluzioni ai problemi e con un atteggiamento propositivo più che distruttivo, ben lontano dalla mia idea di politica e soprattutto dai valori che mi contraddistinguono come uomo prima ancora che come politico".

"Parlo della correttezza, della trasparenza e dell’onestà, quegli stessi valori che oggi mi impongono di fare chiarezza circa alcuni individui che tentano vanamente di screditarmi. Mi riferisco in particolare a un mio fantomatico abbandono di Forza Italia per passare a un altro partito, e a un altrettanto fantomatico accordo con questo nuovo partito in cambio di un posto alle prossime Regionali", spiega.

Concu aggiunge: "Sono una persona seria, qualora dovessi essere riconfermato farò il sindaco a tempo pieno come ho scelto di fare sino a oggi e per tutto il mandato, senza alcuna ambizione di altro tipo se non quella di proseguire con serietà e il massimo impegno per il bene della Comunità che rappresento. Lascio ad altri, certamente più assetati di potere di me, corse in avanti, di lato o indietro, io vado dritto per la mia strada, fedele al partito dove sono nato e cresciuto, alla mia squadra, e a tutta la comunità. A casa mia si chiama coerenza, altrove non lo so, ma non mi pongo neanche il problema".