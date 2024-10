Giorgia Meloni arriverà in Sardegna giovedì 22 febbraio. La leader di Fratelli d'Italia incontrerà alle 16 i residenti del quartiere Sant'Elia in piazza Falchi e alle 17 si sposterà in centro per una passeggiata in via Roma, sino al Consiglio regionale. Sotto i portici del palazzo, accompagnata dai candidati di FdI alla Camera e al Senato, Giorgia Meloni terrà un breve intervento e risponderà alle domande dei giornalisti.

Intanto, su Twitter denuncia: “Allarme Frontex sulle possibili infiltrazioni terroristiche negli sbarchi in Sardegna. Fratelli d’Italia lo denuncia da tempo, ma la sinistra non ha fatto nulla. Al Governo FdI farà il blocco navale per fermare gli sbarchi ed espellerà tutti i clandestini”.