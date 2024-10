Era ormai passata l'una di notte quando sul sito del Partito Democratico sono stati pubblicati gli elenchi di candidati. Rispetto alle previsioni della vigilia rientra il ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti. Per lui c'è l collegio di Sassuolo in Emilia Romagna dopo la rinuncia di Gianni Cuperlo. Ecco i principali candidati che il Pd ha schierato, divisi regione per regione.

In Sardegna Gavino Manca e' capolista nel plurinominale a Sassari Camera. A Cagliari, invece, c'è Romina Mura. Per il Senato il capolista è Gisueppe Luigi Cucca. Tra candidati all'estero, infine, ci sono Massimo Ungaro (Regno Unito Camera), Gianni Farina (Svizzera Camera), Giovanni Faleg (Stati Uniti Camera), Fausto Longo (Brasile Camera), Francesco Giacobbe (Australia Senato), Pasquale Nestico (Usa Senato), Laura Garavini (Germania Senato).

In Valle d'Aosta corrono Alessia Favre alla Camera ed Albert Lanièce al Senato.

In Piemonte il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è capolista nel collegio plurinominale di Torino, Piemonte 1, per la Camera, Lucia Annibali è capolista nel collegio plurinominale Piemonte 1 di Ivrea e nel plurinominale a Piemonte 2 per Novara, Biella e Vercelli. Il nome di Roberta Pinotti, ministra della Difesa, compare invece in cima alla lista del plurinominale per il Senato a Novara, Vercelli, Alessandria e Cuneo.

In Lombardia sono stati schierati Barbara Pollastrini (Monza e Seregno), Emanuele Fiano (Milano), Alfredo Bazoli (Brescia), Maurizio Martina (Bergamo), Lorenzo Guerini (Pavia), Maria Elena Boschi (Cremona Mantova), Valeria Fedeli (Pavia, Cremona, Mantova), Tommaso Nannicini (Milano). Tra le new entry, il condirettore di Repubblica Tommaso Cerno, che è candidato nell'uninominale al Senato a Milano.

In Trentino Maria Elena Boschi e Gianclaudio Bressa sono candidati nell'uninominale a Bolzano per Camera e Senato. Lorenzo Dellai, invece, corre per il Senato nell'uninominale a Pergine Valsugana.

In Veneto il ministro dell'Interno Marco Minniti è capolista alla Camera a Venezia. A Vicenza Lucia Annibali è capolista alla Camera.

In Friuli Venezia Giulia la presidente della Regione Debora Serracchiani è capolista nell'uninominale a Trieste alla Camera e anche numero due del plurinominale, Tommaso Cerno capolista al Senato nel plurinominale. Riccardo Illy correra' nell'uninominale a Trieste per il Senato.

In Liguria si schiera il ministro della Difesa Roberta Pinotti che correrà nell'uninominale a Genova per il Senato. Alla Camera capolista al plurinominale Liguria 2 (Genova-La Spezia) alla Camera c'è Raffaella Paita ex candidata a presidente della Regione.

In Emilia Romagna capolista per il plurinominale alla Camera sono Dario Franceschini, Piero Fassino, Carla Cantone e Andrea Orlando. In lista anche Sandro Gozi, Paola De Micheli, commissaria per il terremoto. Valeria Fedeli è capolista nel plurinominale Senato a Modena-Reggio-Parma-Piacenza. Nei collegi uninominali per la Camera correranno Dario Franceschini (Ferrara), Beatrice Lorenzini (Modena), Claudio de Vincenti (Sassuolo), Lucia Annibali (Parma), Graziano Delrio (Reggio Emilia). Nei collegi uninominali per il Senato correranno Sandra Zampa (Ferrara), Pierferdinando Casini (Bologna).

In Toscana, storica roccaforte dem, correranno il ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia, la collega della Difesa Roberta Pinotti (al plurinominale Senato Firenze). Il titolare dello Sport Luca Lotti verrà schierato invece all'uninominale alla Camera a Empoli, Roberto Giachetti a Sesto Fiorentino, sempre per la Camera. Al Senato, oltre a Matteo Renzi a Firenze, schierata anche la titolare dell'Istruzione Valeria Fedeli a Pisa.

Nelle Marche i capilista alla Camera sono il premier Paolo Gentiloni ed Alessia Morani mentre per il Senato c'è Francesco Verducci. Il ministro del'Interno, Marco Minniti, corre per un seggio all'uninominale alla Camera nel collegio di Pesaro.

In Umbria Renzi è capolista nel plurinominale al Senato. Cesare Damiano e' nell'uninominale per la Camera a Terni.In Lazio i capilista nel plurinominale sono Marianna Madia (Roma Est Camera), Matteo Orfini (Roma Ovest Camera), Maria Elena Boschi (Guidonia Camera), Luigi Zanda (Roma Senato), Bruno Astorre (Collatino Senato), Monica Cirinnà (Frosinone e Fiumicino Senato). Emma Bonino correrà a Roma 1 al Senato, Oreste Pastorelli a Roma 2 Senato. Il premier Paolo Gentiloni, come noto, è candidato nell'uninominale alla Camera nel collegio di Roma 1.

In Abruzzo spiccano i nomi di Stefania Pezzopane, capolista plurinominale Abruzzo 2 alla Camera e dell'ex sindaco de l'Aquila, Massimo Cialente, candidato uninominale al Senato.

In Molise i capilista alla Camera ed al Senato sono rispettivamente Micaela Fanelli e Laura Venittelli. Per l'uninominale in campo Maria Teresa D'Achille, Vittorino Facciolla ed Enrico Colavita.

In Campania nel plurinominale i capilista sono Gennaro Migliore (Pozzuoli Camera), Paolo Siani (Napoli Camera), Umberto Del Basso De Caro (Benevento Camera), Marco Minniti (Salerno Camera), Roberta Pinotti (Caserta Senato), Matteo Renzi (Napoli Senato), Gianni Pittella (Salerno Senato). Nell'uninominale troviamo Paolo Siani (Napoli San Carlo Camera), Giuseppe De Mita (Irpinia Camera).

In Puglia i principali capilista nel plurinominale sono Francesco Boccia (Lecce Camera), Dario Stefano (Lecce Senato). Teresa Bellanova corrrerà nell'uninominale a Nardo' per il Senato.

In Basilicata spiccano i nomi all'uninominale alla Camera della giornalista Francesca Barra (Matera) ma anche di Guido Viceconte (Potenza), più volte sottosegretario nei governi Berlusconi.

In Calabria al proporzionale in cima alla lista ci sono Enza Bruno Bossio (Calabria 1) e Antonio Viscomi (Calabria 2) alla Camera e Ernesto Magorno al Senato. Da segnalare nell'uninominale a Gioia Tauro l'ex sindaca di Rosarno, Elisabetta Tripodi.

In Sicilia i principali capilista nel plurinominale sono Maria Elena Boschi (Marsala Camera, Messina Camera e Siracusa Camera), Daniela Cardinale (Agrigento Camera), Paolo Gentiloni (Catania Camera), Davide Faraone (Palermo Senato).