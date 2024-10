Con il ricovero del primo paziente è stato attivato questa sera il reparto Covid allestito al terzo piano dell’ospedale Marino di Alghero.

Nel reparto sono attualmente operativi i primi 5 posti letto che diventeranno 16 entro la metà della prossima settimana. Successivamente il piano modulare prevede, entro la fine di dicembre, l’attivazione di un totale di 40 posti letto dedicati ai degenti Covid positivi.

Poche ore prima dell’attivazione, il reparto Covid è stato benedetto dal cappellano dell’ospedale, Don Fausto Garau.

“Con l’apertura del reparto dedicato ai ricoverati affetti da Covid-19 presso l’ospedale Marino, unitamente al reparto di terapia intensiva del Civile, Alghero partecipa attivamente alla lotta contro il Coronavirus. Un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario che quotidianamente lavora in trincea all’interno dei presidi ospedalieri e nel territorio”, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

All’ospedale Marino restano attivi i Servizi di oculistica, ortopedia, riabilitazione, diabetologia, medicina dello sport e gli altri servizi ambulatoriali.

“La sfida è quella di continuare ad assicurare le cure e le terapie per quanti sono affetti da altre patologie – ha proseguito Pais - a cui non deve essere sottratto in alcun modo il diritto alla salute e cure”.

“L’Ospedale Civile ed il Marino di Alghero rappresentano, in questa fase, presidi ospedalieri fondamentali per tutto il territorio del Nord Sardegna che la Regione, nelle more della costruzione del nuovo ospedale, sta rafforzando – ha sottolineato il Presidente Pais - per ridare slancio e servizi ad una sanità e alle sue strutture mortificati negli anni passati”.

La Direzione della ASSL Sassari ringrazia tutti i medici, gli infermieri e gli operatori che dal mese di marzo sono impegnati sia nel fronteggiare l’emergenza sanitaria sia nel garantire l’assistenza ordinaria. Un ringraziamento è rivolto anche a tutti i tecnici e le maestranze che hanno partecipato all'allestimento del reparto Covid nell’ospedale Marino di Alghero.