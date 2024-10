Si è spento all'età di 82 anni Giorgio Oppi. Lo storico leader dell'Udc, nato ad Iglesias, si trovava da diverse settimane ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari, quando le sue condizioni si sono aggravate.

Cresciuto nella Dc, venne letto per la prima volta in consiglio regionale nel 1979, venendo riconfermato alle successive elezioni del 1984 e del 1989. Tramontata la Dc passò al Centro Cristiano Democratico, candidandosi alle regionali del 1994, ma mancando l'elezione.

Viene rieletto consigliere cinque anni più tardi, nel 1999, e ancora nel 2004. Nel 2006 abbandona la carica, eletto alla Camera dei Deputati nelle liste di Unione di Centro, circoscrizione Sardegna. Nel 2008 arriva la riconferma.

Ancora con l'Udc ottiene la rielezione come consigliere in provincia di Carbonia-Iglesias, nel 2009, dimettendosi dalla carica di deputato. Dal 2009 al 2014 è stato assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente e nel 2013 si è ricandidato alla Camera dei Deputati come capolista dell'Udc nella circoscrizione Sardegna, non venendo rieletto.

Alle regionali del 2014 ottiene ancora la nomina di consigliere con l'Udc, stavolta in provincia di Cagliari. Nel 2019 viene eletto per la nona volta consigliere regionale.