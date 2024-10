Anche due esperti di sardo e catalano al tavolo sulle minoranze linguistiche a Roma sollecitato dal Consiglio d'Europa.

Sono Giuseppe Scrittore, ex direttore del servizio linguistico alla Regione e animatore del Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, e Carlo Sechi, direttore dell'Obra Cultural de L'Alguer.

L'incontro di lavoro si è tenuto in mattinata nella sede della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, Palazzo Ferrajoli, in piazza Colonna a Roma. La riunione è servita a fare il punto sulle attività in corso nelle diverse realtà territoriali, sullo stato di "salute" delle diverse lingue ed in particolare verificare l'applicazione e il rispetto delle norme vigenti per la tutela, valorizzazione e uso delle lingue di minoranza.

Le conclusioni che trarranno i membri del Comitato consultivo saranno girate al Consiglio d'Europa per avanzare eventuali nuove proposte e modifiche a favore delle lingue di minoranza.