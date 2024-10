“Grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi questa mattina alla Camera. Accolto con un lungo applauso il premier, visibilmente emozionato, si è lasciato andare a un grande sorriso e ha affermato: “Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato”.

