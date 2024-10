Dopo la conferma dell'appoggio da parte del Movimento 5 Stelle in seguito alla consultazione su Rousseau, il premier incaricato Mario Draghi è pronto a recarsi in Quirinale per sciogliere la riserva rispetto alla possibilità di formare un governo.

L'ex numero uno della Bce dovrebbe incontrare Mattarella già nel pomeriggio e potrebbe avere con sé anche la lista dei ministri. Il giuramento sarebbe dunque previsto per domani, mentre martedì si passerà dalla fiducia in Senato e poi alla Camera.

Per quanto riguarda il totoministri, il nome di Daniele Franco, direttore generale della Banca centrale, viene dato per certo come ministro dell’Economia o sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Nel Pd Dario Franceschini ambisce ad una riconferma al ministero dei Beni Culturali, ad Andrea Orlando potrebbe andare il ministero dell'Ambiente o del Lavoro, in corsa anche Lorenzo Guerini. Per Roberta Pinotti si parla di un ritorno alla Difesa, in alternativa Debora Serracchiani.

LeU punta invece alla riconferma di Roberto Speranza alla Salute, Nel M5s, Luigi Di Maio vorrebbe restare alla Farnesina, mentre resta in corsa anche Stefano Patuanelli, già al MiSE nel Conte II. Per la Lega i nomi forti sono quelli di Giancarlo Giorgetti, Giulia Bongiorno, Riccardo Molinari ed Erika Stefani. Forza Italia spinge invece su Antonio Tajani e le due capogruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, oltre a Mara Carfagna.