Il premier Giuseppe Conte ha riunito i capi delegazione per fare il punto sulle nuove misure che dovrebbero rientrare nel nuovo Dpcm. Presenti anche i ministri direttamente coinvolti, la riunione è in parte in presenza e in parte in collegamento video.

Tra i temi sul tavolo, la nuova stretta sull'orario di chiusura dei locali pubblici e in particolare dei ristoranti. In discussione ci sarebbe l'ipotesi di una chiusura alle 20 o addirittura alle 18.

A dirsi però "contraria a misure drastiche" è la ministra Teresa Bellanova, come confermano fonti di Italia viva, che ha evidenziato le "pesantissime ricadute" che potrebbero in questo caso nuovamente riversarsi sulla filiera agroalimentare, legata alla ristorazione per un valore di circa il 40%.