Questa mattina, nell'Aula del Consiglio regionale, il presidente Piero Comandini ha dichiarato sciolto il Psd'Az dopo l'addio di Piero Maieli e Gianni Chessa, ovvero due dei tre consiglieri che ne facevano parte.

Nel frattempo prosegue il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche della presidente della Regione Alessandra Todde. Ventidue gli interventi in programma, compresi quelli dei capigruppo; poi la governatrice replicherà.

Prima della seduta in Aula la giunta si è riunita e ha adottato tre atti: l'assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo, ha emanato un atto d'indirizzo riguardo le procedure che disciplinano il conferimento delle funzioni di direttore generale; l'assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni, d'intesa con l'assessora degli Affari generali Motzo ha deliberato una variazione di bilancio, che consente l'iscrizione nei capitoli del bilancio regionale delle risorse necessarie per il pagamento ai dipendenti dell'indennità di amministrazione e forestale, specificatamente prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro dell'amministrazione regionale, degli enti, degli istituti, delle aziende e delle agenzie regionali; l'assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, ha infine adottato un provvedimento che riguarda la riapertura dei termini per la presentazione, da parte dei Comuni degli adempimenti per la richiesta dei contributi di funzionamento a favore delle Compagnie barracellari.