Sono passati 24 giorni dalle elezioni prima che venissero proclamati ufficialmente tutti gli eletti al Consiglio regionale della Sardegna.

L'Ufficio centrale regionale della Corte d'Appello ha inviato i faldoni alla Regione. Di 60 consiglieri appena 8 sono le donne.

Il governatore Christian Solinas, ha venti giorni di tempo per convocare la prima assemblea, ma è quasi certo che la seduta venga anticipata forse già alla prossima settimana. Col premio di maggioranza al 60%, al centrodestra andranno 36 seggi, compreso Solinas; l’opposizione conterà 24 consiglieri (18 per il centrosinistra e 6 per il M5s)

ECCO LA LISTA COMPLETA

MAGGIORANZA

Lega: Andrea Piras, Sara Canu, Michele Pais, Annalisa Mele, Pierluigi Saiu, Dario Giagoni, Michele Ennas e Ignazio Manca.

Psd'Az: Gianni Chessa, Nanni Lancioni, Stefano Schirru, Piero Maieli, Franco Mula, Giovanni Satta e Fabio Usai.

Forza Italia: Alessandra Zedda, Antonello Peru, Emanuele Cera, Giuseppe Talanas e Angelo Cocciu.

Riformatori: Michele Cossa, Alfonso Marras, Aldo Salaris e Giovanni Antonio Satta.

Fratelli d’Italia: Paolo Truzzu, Nico Mundula e Francesco Mura.

Sardegna 20Venti: Stefano Tunis, Pietro Moro e Domenico Gallus.

Udc: Giorgio Oppi, Gian Filippo Sechi e Andrea Biancareddu.

Sardegna Civica: Roberto Caredda.

Fortza Paris: Valerio De Giorgi.

OPPOSIZIONE

Massimo Zedda ottiene un seggio come secondo candidato presidente più votato.

Partito Democratico: Piero Comandini, Cesare Moriconi, Valter Piscedda, Gianfranco Ganau, Roberto Deriu, Giuseppe Meloni, Gigi Piano e Salvatore Corrias.

Liberi e Uguali: Eugenio Lai e Daniele Cocco.

Campo Progressista: Francesco Agus e Gian Franco Satta.

Noi La Sardegna: Laura Caddeo e Diego Loi.

Futuro comune: Franco Stara e Antonio Piu.

Sardegna in Comune: Maria Laura Orrù.

Movimento Cinque Stelle: Michele Ciusa, Carla Cuccu, Alessandro Solinas, Elena Fancello, Desiré Manca e Roberto Li Gioi.