"L'autonomia è la sfida del futuro anche a livello europeo non solo italiano: senza arrivare ai contrasti e agli scontri catalani, l'Europa deve fondarsi sulle autonomie".

Si presenta così in Sardegna Matteo Salvini, che domani, 25 novembre, sbarca a Cagliari per la prima manifestazione regionale del suo partito, in programma alla Fiera di Cagliari alle 18:30. Anticipando all'ANSA alcuni temi che toccherà nella convention, nata inizialmente come argine alla "invasione" di migranti nell'Isola con gli sbarchi diretti dall'Algeria e diventata oggi un appuntamento in chiave pre-elettorale in vista delle elezioni politiche, Salvini prende già degli impegni con i sardi.

"Quello che si può fare, senza cambiare le regole, è dare attuazione seria e completa allo Statuto di autonomia. Oggi - spiega - l'autonomia è finta e inesistente dal punto di vista economico o della continuità territoriale". Ma così non c'è il rischio di sminuzzare l'Italia in tante parti? "No - risponde convinto il leader della Lega - è piuttosto un'opportunità. Semmai il rischio è che l'Italia non cambi. Abbiamo già assistito al fallimento di un'Italia dove tutto passa da Roma: il modello centralista, è provato da 40 anni, non funziona. E poi, come dice anche Zaia, non esiste un'autonomia uguale per tutti, ci sono esigenze diverse per territori diversi". E anche diversi problemi di risorse. "Una quota di solidarietà nazionale assolutamente va mantenuta, questo è chiaro - si affretta a sottolineare Salvini - ma le risorse gestite a livello centrale vengono spese male, quelle gestite a livello locale vengono spese meglio".

La Sardegna, però, soffre della sua condizione insulare: come si supera questo gap?. "Un tema attuale è quello della zona franca perché evidentemente vivere, nascere e lavorare in Sardegna è più difficile rispetto a chi nasce e vive a Roma e Milano, soprattutto sul versante geografico - argomenta il segretario - quindi avvantaggiare chi vive nell'Isola non è un favore ma è una necessità. Poi possiamo anche discutere del quanto". Ma l'Europa frena: è accaduto anche con la continuità territoriale varata dalla Giunta regionale e bocciata da Bruxelles. "Questo dipende anche dalla nostra forza a Bruxelles: l'Europa ci sta dicendo No sulle banche, sulle pensioni, sull'immigrazione e sull'agricoltura, eppure le diamo 8 miliardi netti". Quindi? "La questione - dice Salvini - è di volere e saper trattare, ma se uno dice va bene e si rassegna...". Qual è allora il suo progetto per la Sardegna? "L'emergenza è il lavoro. Non ci può essere solo turismo, perché senza industria, commercio e agricoltura non si va da nessuna parte. Inoltre la Sardegna potrebbe essere all'avanguardia per la produzione e conservazione dell'energia rinnovabile. C'è anche da rivedere la riforma degli ospedali e mettere mano alle infrastrutture", indica il numero uno della Lega.

Sabato a Cagliari arriverà l'Inter. Da milanista andrà allo stadio a 'gufare'?. "Forse, ci faccio un pensierino - risponde sornione - So solo che se ci andrò tiferò assolutamente rossoblù".