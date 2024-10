Sono 1.357.145 gli elettori sardi chiamati al voto domani e lunedì 21 nelle 1.838 sezioni allestite nell'Isola per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Oltre un terzo dovrà esprimersi anche per le elezioni suppletive per il Senato nel collegio di Sassari. Nello specifico si tratta di 467.122 elettori (230.034 uomini e 237.088 donne), che dovranno indicare il sostituto per il seggio di palazzo Madama lasciato vuoto dalla scomparsa della pentastellata Vittoria Bogo Deledda.

A contendersi lo scranno sono: Lorenzo Corda, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari, sostenuto da Pd, M5s, Leu, Progressisti, Centro Democratico e Demos; Carlo Doria, docente universitario e primario di Ortopedia delle Cliniche universitarie di Sassari, sostenuto da Lega, Psd'Az, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Riformatori, Cambiamo, Sardegna 2020; Agostinangelo Marras, avvocato penalista ed espressione di Italia Viva, Italia in Comune, Più Europa e Partito liberale, mentre il Psi sostiene il medico Gian Mario Salis.

La tornata elettorale sarà anche un importante test per la Giunta regionale a trazione di centrodestra. Oggi la costituzione dei seggi e domani urne aperte dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15.