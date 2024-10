Nella mattinata di domani, alle 11, sarà discussa la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, presentata da centrosinistra e Movimento Cinquestelle. E' quanto si apprende dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale. E' passata dunque la proposta del capogruppo di maggioranza Franco Mula (Psd'Az), che già in mattinata aveva spinto per portare subito la discussione in Aula.

La mozione è stata depositata dalla minoranza lo scorso giovedì. Sotto accusa da un lato l'ordinanza di riapertura delle discoteche dell'11 agosto, a cui hanno fatto seguito numerosi focolai causa dell'incremento dei contagi nell'Isola, dall'altro il parare del Comitato tecnico scientifico, i cui esponenti nei giorni scorsi hanno chiarito di non aver mai dato via libera per l'apertura dei locali.

"Il presidente della Regione si deve assumere la piena responsabilità politica delle decisioni che hanno condotto la Sardegna sull'orlo del baratro a causa del dilagare incontrollato del Covid-19 che ha minato e sta minando il diritto alla salute e le condizioni economiche dei cittadini sardi", si legge nella mozione firmata da tutti gli esponenti dei partiti d'opposizione, fatta eccezione per Franco Stara di Italia Viva e Carla Cuccu del M5s.