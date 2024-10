Quest'autunno si terranno a Nuoro le elezioni amministrative, unico capoluogo di provincia in Sardegna ad andare al voto. Partiti e liste civiche avviano i preparativi per i prossimi mesi. Domani infatti all'Euro Hotel si vota per le primarie del centrosinistra, dalle 8.30 alle 22.30. Lo spoglio terminerà nella notte, quando sapremo chi fra Carlo Prevosto (Pd), Francesco di Manca (Fare Comunità) e Paolo Pirisi (Nuoro Attiva) correrà come candidato sindaco del centrosinistra.

Sul fronte centrodestra, invece, il Psd'Az ha abbandonato la coalizione composta da Lega, Fi, Fdi e Riformatori. Per ora nessun nome è stato reso noto da questi ultimi, l'unica certezza è che il candidato sindaco verrà lanciato dalla Lega. Dunque il Psd'Az correrà da solo, con un'apertura a eventuali liste civiche. Come candidato del partito alla corsa si parla di Giuliano Sanna (ex assessore all'Ambiente e all'Urbanistica dell'attuale amministrazione guidata da Andrea Soddu ), che si era ritirato qualche anno fa dai banchi della maggioranza.

"Abbiamo l'esigenza di percorrere una nuova strada civica e identitaria, basata sulle azioni svolte in questi anni dai nostri consiglieri e assessori nella massima assise nuorese - fanno sapere i dirigenti del partito -. Presenteremo "Nuoro Capoluogo", un progetto politico per la città e il suo vasto territorio, dove saranno contenute azioni concrete basate sulla identità e sulle proposte civiche, per un nuovo modello di sviluppo della Sardegna Centrale".

L'unica grande incognita al momento rimane Andrea Soddu, sindaco uscente, che dopo aver rinunciato a concorrere alle primarie del centrosinistra, nonostante la sua recente candidatura alle europee nelle liste del Pd, aveva strizzato l'occhio a una parte delle liste civiche che lo hanno sostenuto nel 2015 facendo intendere di voler concorrere per il bis, ma ancora nessuna ufficialità.

Chi di sicuro non mancherà alla corsa per la guida della città sarà Francesco Guccini di Mdp, dopo la rottura col tavolo di centrosinistra. Anche Lisetta Bidoni, ex insegnante ed ex sindacalista, di area centrosinistra, prenderà parte alla contesa con il suo Progetto Nuoro 20-25. Era stata la prima ad annunciare la candidatura all'inizio dell'anno.