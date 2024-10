“Commissariamo 9 dighe sarde perché la Sardegna ha bisogno di acqua". Lo ha annunciato quest’oggi il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Ieri in Consiglio dei ministri – ha detto il presidente - abbiamo approvato l'elenco di 130 opere strategiche Italia veloce individuate specificamente dal Mit, a queste aggiungiamo quelle per Cortina e quelle di competenza di altri ministeri, sanità, carceri, polizia, scuole, caserme".

“Andremo a realizzare speditamente alcune di queste opere”, ha aggiunto Conte. Tra queste, nell’elenco letto da premier, anche il commissariamento delle 9 dighe sarde.

"Oggi il rapporto con la Pa è vissuta dai cittadini come un percorso a ostacoli, una strada tortuosa in cui finiscono per impantanarsi anche i progetti migliori", compresi quelli "dei giovani che vogliono lanciare start up e si ritrovano impantanati. Vogliamo migliorare tutto questo, lo facciamo con questo dl che offre una strada a percorrenza veloce. Alziamo il limite di velocità dell'Italia che deve correre, ma al contempo rafforziamo i presidi di legalità, gli autovelox", ha spiegato. Capitolo "richieste e autorizzazioni. Stop alle attese infinite, le PA devono rispondere per tempo, entro i termini previsti" ed "esporre tutte le ragioni per il non accoglimento delle richieste dei cittadini". Le "amministrazioni avranno 60 giorni per dare risposte", puntualizza ancora Conte, che aggiunge: "Da ora in poi la PA deve pubblicare i tempi effettivi di durata delle pratiche, devono essere compatibili con i tempi previsti da legge. Ogni cittadino deve sapere se i tempi vengono sforati o rispettati". Con dl semplificazioni ''interveniamo a tutto campo'' sulla pubblica amministrazione. ''E' una rivoluzione, un risultato clamoroso'', dice Conte.