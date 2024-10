“All’indomani dell’approvazione del Dl Autonomia occorre affrontare con atti concreti quello che è un vero e proprio attacco all’unità del Paese”. Lo afferma in una nota la senatrice M5S Sabrina Licheri.

“Si potrebbe profilare infatti un vizio di incostituzionalità - aggiunge - a ulteriore prova della totale incapacità di questa maggioranza. La nostra Costituzione e il diritto comunitario impongono allo Stato di rimuovere tutti gli ostacoli all’unità del Paese. Qui, invece, il Governo lo spacca condannando le aree svantaggiate a un eterno ritardo economico e sociale”, ha detto Licheri.

“Abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di rinviare alle Camere il provvedimento - prosegue la senatrice M5S - considerate le numerose disparità, ingiustizie e disuguaglianze che si verranno a creare. In particolare, per le isole come Sicilia e Sardegna, l’autonomia sarebbe la pietra tombale. I servizi già insufficienti sarebbero decimati: significa meno sanità, meno scuola, meno infrastrutture”.

“Mancano le risorse, mancano i livelli essenziali di prestazioni, e non si capisce come il governo pensa di far crescere tutto il Paese. A fare un balzo in avanti saranno solo le regioni più ricche ed è bene che i cittadini italiani lo sappiano. Se sarà necessario faremo anche un referendum. È tempo di agire contro lo scempio di questa destra liberticida”, conclude Sabrina Licheri.