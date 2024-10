“Quanto accaduto questa notte, con l’approvazione sul Dl Autonomia, dovrebbe preoccuparci tutti. Da oggi avremo un’Italia divisa in due, o meglio in venti, dove le Regioni più ricche continueranno a prosperare e quelle più fragili saranno condannate alla povertà”, è quanto afferma in una nota la senatrice M5S in commissione Industria e attività produttive Sabrina Licheri.

“Con questo decreto - aggiunge - la maggioranza non solo spacca il Paese ma, soprattutto, rompe il patto di coesione sociale e di sussidiarietà alla base di ogni paese civile”.

“Quello che si prospetta oggi, senza più alcuna rete di sostegno, è che milioni di famiglie che già rinunciano a curarsi per mancanza di risorse, dovranno anche scegliere se fare la spesa o pagare le bollette, perché ogni Regione farà da sé. Tutto questo alla vigilia del secondo turno elettorale per proprio tornaconto personale. Davvero l’unità del Paese vale così poco?”, conclude Licheri.