“Ripartire in sicurezza non significa costruire una babele di regole e divieti in cui il buonsenso sembra sparire completamente. La decisione di proibire i bagagli a mano sui voli nazionali rischia di essere l’ennesima zavorra per chi viaggia, con possibile aggravio dei costi".

E' quanto afferma l'onorevole Guido De Martini, parlamentare del Gruppo Lega – Salvini Premier, alla Camera dei deputati.

"La Sardegna, e tutti gli operatori del settore turistico - continua - attendono che la stagione possa finalmente avviarsi con passo deciso. Scelte miopi e completamente sbilanciate costituiscono un deterrente per chi vuole raggiungere la nostra Isola come meta delle vacanze. La Sardegna, che vive di collegamenti, rischia di dover sopportare una forte penalizzazione in questo senso. Una decisione partorita da ‘tecnici’, che si aggiunge a tutte le altre incombenze che gravano su chi viaggia, sollevando parecchi dubbi sulla sua reale necessità. Ripartire in sicurezza si può e si deve, ma senza inutili gioghi che rischiano solo di creare più danni del virus. Ora più che mai servirebbe la giusta attenzione e maggiore sensibilità anche da parte dei tecnici, la Sardegna e il turismo, da cui dipende la sopravvivenza di tantissimi lavoratori e famiglie, hanno bisogno di risposte e non di ostacoli che rischiano di affossare il comparto in una situazione già di per sé difficile e delicata”.