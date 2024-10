I Consiglieri regionali del Partito Democratico hanno inviato una lettera al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e Direzione Centrale per le risorse logistiche strumentali per denunciare le criticità della sede che ospita il distaccamento dei Vigili del Fuoco a Tortolì.

“La sede in argomento è uno stabile individuato nel 2005, all’uopo reso idoneo per il soddisfacimento delle esigenze operative di oltre quindici anni fa e, da allora, non ha mai subito adeguamenti: si può ben comprendere come l’edificio non risulti più idoneo a garantire le nuove necessità di spazi, determinate da un potenziamento del presidio in termini uomini e mezzi”, specificano i Consiglieri Dem.

“Al momento dell’apertura della sede di Tortolì, nel 2005, – aggiungono – erano alloggiate 16 unità, mentre oggi ve ne sono ben 34 e mancano spazi idonei ad ospitare il personale femminile; il parco automezzi è stato negli anni potenziato e incrementato; mancano aule per la formazione continua; gli ambienti adibiti a magazzino sono limitati e calibrati alle esigenze di oltre quindici anni fa, assolutamente inidonei per la custodia delle moderne apparecchiature e strumentazione funzionali al soccorso tecnico urgente”.

A loro modo di vedere “Emerge come non sia più procrastinabile l’individuazione di una nuova sede idonea a ospitare un distaccamento che oramai ha raggiunto delle dimensioni (in termini di unità operative, di mezzi e strumentazione) tali che l’attuale stabile risulta assolutamente incapace di contenere e quest’ultimo non può considerarsi funzionale al miglior svolgimento delle delicate ed essenziali attività dei Vigili del Fuoco”.