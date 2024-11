A seguito dei gravi disservizi che hanno colpito la tratta marittima Bonifacio–Santa Teresa di Gallura, l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, ha tenuto una riunione in videoconferenza con la sua omologa corsa, Flora Mattei. L’incontro, organizzato per affrontare le difficoltà in corso, ha rappresentato un momento cruciale per definire strategie condivise volte a stabilizzare e migliorare i collegamenti tra Sardegna e Corsica.

Durante la videoconferenza, si è discusso delle criticità legate al regime normativo che regola i collegamenti tra le due isole. Trattandosi di tratte internazionali, le navi devono rispettare standard tecnici e di sicurezza molto stringenti, difficili da soddisfare per gli operatori marittimi disponibili. Questa situazione, unita alle limitazioni infrastrutturali dei porti, ha contribuito a causare disservizi significativi, come quelli recentemente registrati.

L’assessora Manca ha dichiarato: “Abbiamo condiviso con l’assessora corsa l’esigenza di un intervento congiunto per semplificare le normative applicabili a queste tratte. L’obiettivo è ottenere una deroga che consenta di utilizzare traghetti certificati per il trasporto nazionale, conformi agli standard di sicurezza ma più adatti ai nostri porti e alle specificità del collegamento”.

Un punto centrale dell’incontro è stato l’utilizzo del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia per promuovere un progetto normativo condiviso. Il progetto, che potrebbe includere l’introduzione di obblighi di servizio pubblico più strutturati, mira a garantire collegamenti regolari e continui tra Sardegna e Corsica, rispondendo sia alle esigenze del traffico passeggeri sia a quelle del trasporto merci.

“Superare le criticità attuali è fondamentale per garantire stabilità e continuità nei collegamenti – ha spiegato l’assessora Manca –. Sardegna e Corsica hanno relazioni economiche, sociali e culturali profonde. Lavorare insieme è l’unica strada per risolvere le problematiche strutturali e costruire un sistema di trasporti efficace”.

Nuove proposte per i collegamenti

Tra le soluzioni discusse, particolare attenzione è stata riservata all’espansione delle rotte esistenti, includendo collegamenti come Ajaccio-Porto Torres e Porto Vecchio-Golfo Aranci, utilizzando traghetti più grandi. Si è inoltre ipotizzato un potenziamento della tratta breve Bonifacio-Santa Teresa di Gallura con navi di dimensioni adeguate che garantiscano una maggiore frequenza e affidabilità operativa.

Le due assessore hanno concordato di sensibilizzare i rispettivi governi nazionali per dare seguito a queste proposte. Verranno avviati tavoli tecnici con gli operatori marittimi, per esplorare soluzioni condivise e garantire la stabilità del servizio.

“Solo una stretta collaborazione tra istituzioni e settore privato può risolvere le sfide attuali e assicurare un servizio all’altezza delle esigenze di cittadini e imprese”, ha concluso l’assessora Manca.

Nel frattempo, la Regione Sardegna fa sapere che continuerà “a monitorare la situazione per tutelare i diritti dei passeggeri e assicurare risposte rapide alle emergenze in corso”.