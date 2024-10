“La disprassia è un disturbo insidioso, se non diagnosticato e affrontato può avere significative ripercussioni sociali sull’individuo. Come Regione vogliamo dare un segnale forte attraverso il sostegno alle famiglie e intendiamo mettere in campo tutte quelle iniziative che possono informare i cittadini sul tema e sui trattamenti, puntando a migliorare la qualità della vita”.

A rimarcarlo è stato l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, che ieri, a Cagliari, ha aperto i lavori del convegno “Disprassia: la visione come guida del sistema motorio. Identificare interpretare e capire”, organizzato dall’Associazione per piccoli passi Sardegna con il patrocinio della Regione.

“Un disturbo – ha aggiunto – che colpisce sei bambini su cento, una problematica da cui la Sardegna non è immune. Un’occasione per portare l’attenzione su un tema che riguarda tante famiglie del nostro territorio”.

A suo modo di vedere “La grande partecipazione all’incontro è un indicatore del fatto che l’interesse sul tema è alto. La diagnosi, specie quando associata ad altri disturbi dell’età evolutiva, non sempre è agevole e dietro i numeri che conosciamo si può nascondere un fenomeno ben più esteso”.