Il Gruppo del Partito Democratico, primo firmatario Piero Comandini, ha depositato un’interrogazione, rivolta all’assessore all’Industria, chiedendo "di verificare la situazione e attivare tutte le soluzioni così da scongiurare il peggio".

"I dati parlano chiaro - spiega il Pd -: i livelli occupazionali in Sardegna registrano numeri allarmanti e, anche in situazioni dove tutto sembra apparentemente tranquillo, si riportano forti preoccupazioni come nel caso dei lavoratori della SANAC – stabilimento di Assemini – dove trovano impiego circa 100 dipendenti tra diretti e indotto".

"Questa notizia - prosegue compatto il Gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale - arriva come un fulmine a ciel sereno proprio perché l’azienda è oggetto di acquisto da parte di Arcelor-Mittal tant’è che per il mese di maggio era prevista la presentazione del nuovo piano industriale ed il passaggio, previo accordo sindacale, di tutti i lavoratori alla nuova società. Ma ancora una volta le cose non vanno per il verso giusto, la Sanac, che risulta essere fornitore dell’Ilva per oltre il 60% del proprio fatturato, subisce le conseguenze del calo di ordinativi da Taranto dove è annunciato il ricorso alla Cigo per 13 settimane a partire dal mese di luglio, è chiaro che risultano ancora irrisolti i problemi fra Arcelor-Mittal ed il Governo relativamente alla gestione Ilva".

"A farne le spese - sottolinea il Gruppo del Partito Democratico - sono ancora una volta i lavoratori, lo scorso 5 maggio la Arcelor-Mittal ha chiesto una proroga della scadenza dell’offerta di acquisto al 30 settembre p.v., è chiaro che questo ha destato non poche preoccupazioni. Situazione confermata lo scorso 26 giugno in sede di incontro al MISE fra le segreterie sindacali nazionali e territoriali, il coordinamento RSU del Gruppo Sanac, i responsabili aziendali e i vertici della struttura Commissariale, incontro che è stato aggiornato per la metà di luglio, nel frattempo le segreterie sindacali hanno chiesto un incontro urgente con l’assessore competente".

"E' assolutamente necessario - concludono gli esponenti del Pd - che l’esecutivo intervenga attivamente con il Ministero e in sinergia con tutte le parti interessate affinchè venga rispettata la scadenza del prossimo 30 settembre, sia per mantenere gli impegni presi con i lavoratori sia perché il fallimento della transazione tra la Sanac e la Arcelor-Mittal creerebbe gravi ripercussioni anche sui tessuti economici e sociali già duramente colpiti dalla crisi degli ultimi anni".