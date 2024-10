Il leader dell'opposizione in Consiglio regionale, Massimo Zedda, torna sulla questione discoteche e sui giorni concitati precedenti il Ferragosto, quando le parti politiche sarde si confrontavano per valutare se aprire o meno i locali notturni fino al 15 vista l'emergenza sanitaria in corso.

"Girano in queste ore notizie false e video tagliati ad arte sul mio intervento in Consiglio regionale durante la seduta dell'11 agosto durante la discussione sull’apertura delle discoteche - commenta Zedda sul suo profilo Facebook -. Ho intenzione di querelare i disonesti che hanno fatto e diffuso questi video".

"Questa è la versione integrale del mio intervento. I soldi recuperati con le querele saranno utilizzati per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale o strumentazione per gli ospedali".

Ecco il video condiviso da Zedda