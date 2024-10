“Con dispiacere apprendiamo l'inaspettata decisione da parte del Consigliere Leonardo Polo di voler lasciare la Lega. Così come siamo sorpresi per l'inusuale modalità di comunicare tale scelta a mezzo stampa e non preventivamente, in maniera formale, al partito in cui è stato eletto durante l'ultima tornata delle amministrative algheresi”.

Lo si legge in una nota di lega Alghero dopo l’annuncio di Leonardo Polo di voler lasciare il partito. “Da quando si è costituita in città, la Lega ha sempre coinvolto tutti gli iscritti e militanti in ogni sua scelta e azione sul territorio. Un nuovo modo di far politica – sottolineano da Lega Alghero –, con la massima partecipazione di tutti. Probabilmente Leonardo Polo, che aveva aderito solo recentemente al nostro movimento, non è riuscito ad inserirsi in questo contesto e, riteniamo per ragioni personali e non politiche, se ne è voluto allontanare”.

“Il gruppo politico della Lega ad Alghero, – si legge ancora nella nota – contrariamente a quanto afferma Polo, è unito e coeso. E grazie all'azione costante e propositiva sul territorio, ha raggiunto straordinari risultati, quali essere il primo partito in città alle elezioni regionali, alle europee, e in termine di consensi, secondi, all'interno della coalizione che ha vinto le elezioni amministrative con Mario Conoci candidato sindaco”.

“La Lega ha idee e programmi per la città – aggiungono – ben definiti ed è stata un pilastro nell'elaborazione del programma cittadino della coalizione. Accusarci di scarsità propositiva e di contenuti è quanto mai strumentale”.

“Andiamo avanti. Forti del nostro gruppo cittadino, dei militanti, dei consiglieri, dei simpatizzanti, dei candidati, degli elettori che ci hanno dato fiducia e dei numerosi cittadini che – rimarcano da Lega Alghero – si stanno avvicinando al nostro progetto politico”.

“Auguriamo buon lavoro al consigliere Polo, che comunque lavorerà insieme a noi nella maggioranza che guiderà l'Amministrazione comunale per i prossimi cinque anni. Oggi perdiamo un seggio – si legge al termine del comunicato –, e ne siamo rammaricati, ma ciò non intacca minimamente la nostra forza e la volontà di cambiamento nell'esclusivo interesse di far rinascere Alghero”.