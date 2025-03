Nel pomeriggio di oggi si è tenuta la seduta della Giunta regionale, durante la quale sono state adottate numerose delibere. Di seguito le principali:

Presidenza

La Giunta, su proposta della presidente Alessandra Todde, d’intesa con l’assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione e il Consortium Garr, per la connessione della rete telematica regionale con la nuova rete ad alta velocità Garr-T, tecnologicamente all’avanguardia. Alla rete Garr-T potranno accedere Tribunali e Procure della Repubblica, Centri di ricerca pubblici e privati di rilievo regionale e nazionale, strutture sanitarie di ricerca e innovazione e istituti di ricerca sanitaria, istituzioni culturali, musei e archivi di rilevanza regionale e nazionale, istituti scolastici dedicati alla ricerca e innovazione e altri enti pubblici di ogni ordine individuati dalla Regione come strategici per lo sviluppo digitale e tecnologico del territorio e della ricerca.

Affari generali

In materia di agenda digitale del Piano integrato di attività e organizzazione (Pia) 2025-2027, la Giunta, su proposta dell'assessora degli Affari generali, MariaElena Motzo, ha approvato le misure per il rafforzamento della sicurezza cibernetica dei Comuni e delle unioni di Comuni della Sardegna con l’intervento denominato Cyber2com. nel dettaglio, il progetto mira ad innalzare i livelli di sicurezza informatica, per proteggere con efficacia le infrastrutture critiche e garantire la continuità dei servizi erogati.

Agricoltura

La Giunta regionale su proposta dell’assessore dell'Agricoltura, Gian Franco Satta, ha approvato un importante piano di interventi finalizzato alla tutela e alla salvaguardia dei compendi ittici lagunari e fluviali della Sardegna. Il Piano di Intervento deliberato prevede la delega al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese e al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per l’esecuzione degli interventi prioritari. Le risorse verranno ripartite come segue: 10 milioni di euro al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, con priorità ai compendi di Corru Mannu, Corru s'Ittiri, S’Ena Arrubia, Is Benas e Cabras e 4 milioni di euro al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, con priorità ai compendi di Feraxi, Malfatano e Su Stangioni di Teulada.

Ambiente

La Giunta, su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, ha approvato gli obiettivi e le misure di conservazione contenuti nei Format obiettivi e misure relativi a 89 ZSC della Rete Natura 2000 della Sardegna e relativi a 4 SIC della Rete Natura 2000 della Sardegna, e la proposta di designazione di tali SIC in ZSC al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Inoltre ha stabilito che i Format obiettivi e misure potranno essere modificati e aggiornati a seguito delle osservazioni che potranno pervenire da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e saranno oggetto di un processo ciclico di revisioni periodiche.

Sempre in materia di ambiente, di concerto con l’assessore della Programmazione, l’Esecutivo ha stabilito gli indirizzi per la programmazione delle risorse del Programma regionale Sardegna Fesr 2021-2027, priorità 3 - transizione verde nell’ambito dell’azione 3.7.2: infrastrutture verdi e blu e altre azioni coerenti con il quadro di azioni prioritarie (Paf). Nel merito, la dotazione finanziaria complessiva pari a più di 10 milioni di euro verrà ripartita con una quota parte di più di 7 milioni di euro destinata ad un avviso pubblico rivolto a Comuni, Province, Città metropolitane, Enti Parco regionali e nazionali ed Enti gestori di Aree Marine Protette per la realizzazione di infrastrutture verdi e blu, spazi di connessione tra aree verdi, fiumi, zone costiere, finalizzata alla riconnessione di spazi urbani e periurbani ed allo sviluppo dei servizi ecosistemici che li interessano; un’altra quota parte di 3 milioni di euro sarà riservata ad un intervento mirato al potenziamento e realizzazione di infrastrutture verdi e blu nel Parco di Tepilora.

Bilancio

Su proposta dell’assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, la Giunta ha approvato in via preliminare le Direttive recanti la governance le modalità di costituzione degli strumenti finanziari a valere sul PR Sardegna FESR 2021-2027. Nel dettaglio, saranno destinate all’implementazione di nuovi strumenti e al rifinanziamento di quelli già esistenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, oltre alle risorse allocate dal PR Sardegna FESR 2021- 2027, anche le risorse liberate e rese disponibili dai precedenti cicli di programmazione 2014- 2020 e 2007-2013 come di seguito indicate.

Enti locali

La Giunta su proposta dell’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, ha approvato la cessione al comune di Tortolì del compendio immobiliare di proprietà della Regione Sardegna denominato “Ex Cartiera di Arbatax”, confermando la delibera della Giunta regionale n. 1/16 del 10 gennaio 2018.

Istruzione

La Giunta, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, ha approvato il nuovo atto di indirizzo e la revisione dei criteri di selezione delle proposte de i contributi a favore degli Organismi di spettacolo ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56.

La Giunta, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione, ha approvato la bozza dell’Accordo ex art.15 L.241/90 regolante la definizione di criteri e modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di supporto linguistico a cura dello Sportello Linguistico regionale a favore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) al fine di produrre testi in lingua sarda, a partire dalla costruzione della sezione sarda del sito istituzionale.

Per quanto riguarda i progetti di mobilità giovanile internazionale, promozione dell’interculturalità, della cittadinanza europea e promozione di scambi giovanili, l’Esecutivo, su proposta dell’assessora Portas, ha approvato l’aggiornamento dei criteri di calcolo delle unità di costo standard (UCS) adottando le basi di calcolo previste dalla Guida del Programma Erasmus+, aggiornata all’ultima versione, e ha autorizzato l’applicazione di tale criterio di calcolo delle spese sostenute per tutti i progetti ammessi e finanziati a decorrere dall’annualità 2024.

Lavori pubblici

La Giunta, su proposta dell'assessore dei Lavori Pubblici, Antonio Piu, ha approvato il Piano del fabbisogno del personale 2024-2026 della società in house Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. adottato dall'Amministratore unico della società, con determinazioni n. 51 del 9 agosto 2024 e n. 92 del 16 dicembre 2024. Ha inoltre rinviato a successivi atti di indirizzo politico, in occasione della definizione degli atti di programmazione per il triennio 2025-2027, l’attribuzione degli obiettivi strategici di periodo, comportanti l’acquisizione di un nuovo assetto organizzativo cui la società dovrà dotarsi al fine di consentire il pieno raggiungimento dei risultati attesi.

Per quanto concerne la partecipazione della Regione Sardegna al Programma Interreg VI A Italia -Francia Marittimo, nell’ambito del progetto denominato ‘INTENSEible - ItiNerario per una mobilità ciclabile TransfrontaliEra coNnessa Sicura accEssIBiLE’, l’Esecutivo, su proposta dell’assessore Piu, ha approvato il testo della convenzione tra la Capofila, la Provincia di Livorno, e la Regione Sardegna, dando mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Lavori Pubblici di destinare le risorse rendicontabili, a valere sulla voce “costi del personale” del budget di progetto, al personale impegnato nelle attività previste, attraverso incarichi ex art. 100 del CCRL o altri contratti collettivi eventualmente applicabili alle figure coinvolte.

Lavoro

Su proposta dell'assessora del Lavoro Desirè Manca la Giunta ha preso atto delle Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di agente di affari in mediazione, approvate in Conferenza delle Regioni il 22 febbraio 2024. Un atto propedeutico all’aggiornamento e all’adeguamento della normativa regionale sul percorso formativo.

Sanità

L’Esecutivo, su proposta dell’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, ha approvato le nuove indicazioni operative per l’avvio delle attività necessarie alla realizzazione e gestione del Centro regionale di eccellenza per il superamento dell’handicap e dello svantaggio sociale denominato “SuperHando”, secondo uno schema di accordo di programma tra la Regione Sardegna, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e il Comune di Settimo San Pietro.

La Giunta, sempre su proposta dell’assessore Bartolazzi, ha approvato lo schema di rinnovo del Protocollo d’intesa tra Regione Sardegna, il Provveditorato regionale per l'Amministrazione penitenziaria della Sardegna (PRAP), l'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UIEPE) e il Centro di giustizia minorile per la Sardegna (CGM) che prevede la promozione di una programmazione generale condivisa di interventi in favore delle persone in esecuzione penale e per l’attuazione di progetti in favore delle vittime di reato.

Su proposta dell’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, l’Esecutivo ha inoltre approvato l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale per la sicurezza dei percorsi trasfusionali.

Sempre su proposta dell'assessore della Sanità, la Giunta ha approvato la sostituzione dello schema di contratto approvato con la delibera di Giunta n. 44/14 del 20 novembre 2024 con uno schema di contratto per l'acquisto di cure domiciliari di base (CBD) e cure domiciliari integrate (CDI) della durata complessiva di tre anni a decorrere dalla data di stipula e ha dato mandato all'ARES affinché proceda all'acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture private accreditate.