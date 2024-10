Roma, 21 ago. (Adnkronos) - "Buona, buonissima lettura. Io sto con Vannacci". Con questo post il segretario provinciale della Lega a Modena si schiera, postando una foto in spiaggia con in mano il libro autoprodotto dal generale. E poi rafforza la sua posizione in un'intervista alla Gazzetta di Modena in cui dichiara che "essere gay è contro natura e le razze esistono". Parole che rinfocolano la polemica. "Adesso arrivano tutti, uno dopo l’altro, dopo Vannacci. Si sentono sdoganati e possono finalmente dirci chi sono: cioè razzisti e promotori di odio. Vogliamo chiamarla libertà di pensiero anche questa?? Da una città come Modena rimango agghiacciata", scrive su X l'europarlamentare del Pd Elisabetta Gualmini.