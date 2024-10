"Con la coalizione progressista in cui ci presentiamo ho chiesto a tutti di garantirmi che il reddito di cittadinanza non sarebbe stato toccato in caso di vittoria. Come in tutte le cose ci sono persone che si sono approfittate del reddito, ma per molti sarebbe stato impossibile affrontare la pandemia e l'attuale crisi delle bollette senza questo sostegno". Sono le parole di Luigi Di Maio, ospite a "Pomeriggio Cinque".

Il ministro è intervenuto a proposito dell'aumento del prezzo di gas ed energia: "Da ministro degli Esteri devo aiutare gli italiani e mi sto battendo con tutte le mie forze per stabilire a livello europeo il tetto massimo al prezzo delle bollette. Dobbiamo ottenerlo il prima possibile e un voto a Impegno Civico è un voto per fermare questo aumento".

E sui salari, Di Maio chiede che si paghino le persone "per quello che valgono, anche rispetto all'andamento dei prezzi di acquisto". E conclude commentando l'ipotesi di un governo di centrodestra: "Berlusconi, Salvini e Meloni non vanno molto d'accordo tra loro e l'Italia non merita litigi dalla mattina alla sera. Io voglio portare al governo una coalizione che lavora per il popolo italiano".