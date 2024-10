Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio traccia la linea per il futuro del M5s ribadendo la necessità di una politica che "deve dare il buon esempio di fronte ai cittadini" e portare a termine il taglio dei parlamentari.

Di Maio, aggiunge: "A ottobre alla Camera la proposta ha ottenuto il via libera definitivo con 553 voti favorevoli. In pratica tutte le forze politiche in Parlamento si schierarono insieme al M5s. Da qualche giorno, però, si sta alzando di colpo da parte delle opposizioni il coro dei no a questa riforma".

"Parliamo di una riforma che comporterebbe un risparmio a legislatura di oltre 400 milioni di euro: soldi pubblici degli italiani. Mi sembra un buon motivo per votare il 20 e 21 settembre a favore del taglio dei parlamentari. Soprattutto in una fase così delicata, con una crisi economica che sta colpendo il nostro Paese. E opporsi significa andare contro gli interessi dei cittadini. Ovviamente serve serietà, anche nel rispettare gli accordi fatti sulla legge elettorale. Andiamo avanti, pensando solamente al bene del nostro Paese", conclude l'esponente dell'Esecutivo.