"La Francia non ha diritto di darci lezioni sui migranti". Così Alessandro Di Battista a di Martedì, su La 7.

"Qualcuno sostiene che è una posizione puerile - prosegue l'ex M5s -. I primi ad accusare l'Italia con toni non giusti che mi hanno sorpreso sono i francesi. L'invito a non utilizzare toni puerili va mossa ai francesi".

"Parla uno che non ha votato la Meloni e, anzi le ha fatto campagna elettorale contro - spiega Di Battista -. Una certa sinistra massimalista non comprende il nocciolo della questione e non sa leggere l'opinione pubblica italiana, non sa leggere la realtà".

"Vi è uno scontro diplomatico con la Francia, essa non ha diritto di darci lezioni sull'immigrazione".