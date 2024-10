Alessandro Di Battista ha dichiarato in un video sui social: "Non ritengo ci siano le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni politiche". Spiega di aver sentito Giuseppe Conte e, "anche parlando con lui", di aver "compreso che ci sono tante componenti dell'attuale M5s che non mi vogliono, da Grillo passando per Fico".

L'ex pezzo da novanta pentastellato parla anche di alcune interviste: "Le più gentili erano 'se torna si deve allineare' e le meno erano 'non abbiamo bisogno di lui perché è un distruttore tipo Attila", "quando forse i disboscatori di consensi sono stati altri".

Su Conte, Dibba afferma: "E' stato molto sincero", "è un galantuomo".