“Formaggi, vino, olio, vestiti per Andrea (che oggi fa 5 mesi), quadri, asparagi sott'olio e poi dolci sardi, libri per bambini. Che meraviglia! Vi ringrazio e vi dico che sono contento, faccio quello che mi piace fare. La Sardegna oggi mi ha definitivamente conquistato. Gente tosta e perbene”, è il commento di Alessandro Di Battista al termine delle due tappe di ieri in Sardegna, in vista delle elezioni del 4 marzo, a Iglesias e Oliena. Il deputato lascia l’Isola soddisfatto: “Mi piace la Sardegna d’inverno, mi piace il popolo sardo. Schieratevi e non accontentatevi di bonus e manchette”.

Ecco il foto-racconto a Oliena di Simone Littarru.

Foto regali di Antonio L'attivista