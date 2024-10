“Alla luce della scarsissima partecipazione degli elettori sardi alle elezioni europee e alla luce del fatto che il sistema elettorale italiano rende impossibile per la Sardegna eleggere direttamente propri rappresentanti europei”.

Con queste motivazioni, Progetu Repùblica ha deciso di lanciare la campagna “democratzia.eu”. L’iniziativa, rimarcano, “Trasversale e aperta, rivolta alle istituzioni europee e a quelle italiane per la creazione di un collegio elettorale europeo sardo, scorporato dalla Sicilia, e per l’adozione di un quorum calcolato su base sarda. Collegio sardo, scorporato dalla Sicilia. Quorum calcolato su base sarda e non Statale”.

“Una battaglia di democrazia e di rappresentanza che – specificano – caratterizza da sempre l’indipendentismo sardo e che dovrebbe trovare appoggio anche da parte di tutti i sinceri democratici sardi e italiani”.

“Il collegio elettorale sardo consentirebbe – secondo il loro punto di vista – un parziale riequilibrio della disparità demografica tra Sardegna e Sicilia mentre il quorum su base sarda permetterebbe l’agibilità politica su scala europea delle forze identitarie sarde nel quadro di un giusto riconoscimento della specificità culturale, storica e linguistica sarda, come d’altronde già avviene per altre comunità linguistiche presenti nello Stato italiano come nel caso del Sud Tirolo, della Valle d’Aosta e della comunità slovena del Friuli-Venezia Giulia che possono accedere ad apposite legislazioni elettorali speciali”.

La campagna partirà ufficialmente sabato 1 giugno e sarà preceduta da due giorni di anteprima su Instagram e sulle altre piattaforme social.