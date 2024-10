“Personalmente ho presentato oltre 100 interrogazioni. Di queste, ho ottenuto una risposta a sole 10; delle altre non ho notizia da inizio legislatura”. Questa la denuncia lanciata al Governo Conte bis dal deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, oggi alla Camera.

“Trovo vergognoso che il Governo tenuto, da regolamento, a rispondere alle interrogazioni presentate dai Deputati, – aggiunge – non abbia mai fornito alcun riscontro. Avevo già segnalato al Presidente della Camera la necessità che i tempi fossero rispettati e che le interrogazioni non cadessero nel vuoto; da normativa, infatti, gli atti di controllo devono essere messi all’Ordine del Giorno dalle Commissioni competenti e poi discussi”.

“Chiedo, quindi, – conclude Deidda – di richiamare il Governo al suo dovere, per non vanificare gli sforzi e i sacrifici dei parlamentari che, quotidianamente, lavorano per il loro territorio”.